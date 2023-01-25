Авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав инвалида-колясочника

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры к административной ответственности привлечена авиакомпания «Сибирь» (S7). За размещение пассажира с инвалидностью в гостиничном номере, не подходящем для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, перевозчик заплатит 30 тысяч рублей.

Как сообщили в надзорном ведомстве 25 января, неподходящие гостиничные услуги пассажиру-колясочнику предоставили в авиакомпании в августе 2022 года. Турист ожидал стыковочного рейса, который выполнял перевозчик.

По данным транспортной прокуратуры, в предоставленном гостиничном номере мебель была расположена неудобно для человека, передвигающегося на коляске. Требованиям для размещения пассажиров с инвалидностью не соответствовала также туалетная комната.

«По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАПРФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершённое повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, генеральному директору АО «Авиакомпания «Сибирь» внесли представление об устранении нарушений. После этого компания утвердила перечень гостиниц в Новосибирске, где могут размещаться пассажиры с ограниченными возможностями здоровья.

S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь») – крупная российская авиакомпания, расположенная на базе авиатранспортных узлов в аэропортах Домодедово (Москва) и Толмачёво (Новосибирск). Штаб-квартира перевозчика находится в Новосибирске. С конца октября 2022 года должность генерального директора компании занимает Дмитрий Куделькин, сменивший на этом посту дочь основателей S7 Владислава и Натальи Филёвых Татьяну Филёву.

Напомним, что в январе транспортная прокуратура также проверяла соблюдение законодательства при задержке рейса из Новосибирска в Таиланд авиакомпании «Аэрофлот».