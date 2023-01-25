Сбер первым среди банков зарегистрировал в реестре Минцифры собственное ПО для банкоматов

Программное обеспечение (ПО) для банкоматов InterSphere включено в реестр отечественного ПО. InterSphere полностью управляет сетью банкоматов Сбера и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах с рециклингом.

«Сбер — единственный российский банк, который разработал и получил регистрацию своего ПО для банковских устройств в реестре Минцфиры РФ, — говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. — На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети».

InterSphere взаимодействует с автоматизированной банковской системой и авторизационными/процессинговыми хостами по протоколу NDC и ISO. С помощью InterSphere можно управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. InterSphere работает под управлением различных операционных систем, включая Linux.