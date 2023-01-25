Аналитики «МегаФона» изучили обезличенные данные пользователей и установили, что мобильный трафик на обучающие сайты в Новосибирской области с начала января вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на сайты с дистанционными курсами и интерактивными онлайн-уроками у новосибирцев продолжает расти. Первую волну интереса к ним аналитики наблюдали еще во время пандемии, а за последний год объем передачи данных на этих ресурсах увеличился еще в 2 раза. Наибольшую динамику показывают ресурсы по изучению иностранных языков и IT. При этом, судя по объему передачи данных, языковые курсы и приложения в 5 раз более востребованы, чем программирование.

«С развитием цифровых технологий возможности для получения образования значительно расширяются: получать новые знания сегодня можно в любом возрасте и практически в любом месте, – отмечает директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – Для этого мы за последний год запустили новые объекты связи, увеличили емкость сети и расширили покрытие LTE более чем в 500 локациях Новосибирской области, включая территорию в районе вузов».

По его словам, по объему передачи данных уверенно лидирует Новосибирский государственный медицинский университет. Будущие медики используют почти в 2 раза больше мобильного интернета, чем среднестатистический студент новосибирского вуза. В список площадок с максимальным трафиком также вошли Новосибирский государственный университет и Сибирский университет потребительской кооперации.

Сами студенты Новосибирской области стали чаще пользоваться мобильным интернетом. За год объём передачи данных учащихся увеличился в 1,5 раза. В топе интересов платформы с видео-контентом, онлайн-кинотеатры, трансляции киберспортивных турниров, музыкальные сервисы, обучающие сайты. Также молодежь активно пользуется такси и приложениями с картами.