Новосибирские ученые Института катализа СО РАН разработали универсальный метод синтеза высокоактивных структурированных катализаторов на металлической основе. Новый метод дает возможность создавать каталитические системы практически любой формы. Об этом сообщает пресс-служба института.

«Такие катализаторы применяют в различных теплогенерационных установках, устройствах получения синтез-газа и водородсодержащих смесей. Благодаря их свойствам степень использования приближается к максимально возможной», — сказано в сообщении.

Разработка ученых позволит запустить катализаторы в массовое производство и применять в самых различных областях. В основе структурированных катализаторов находится металлическая сетка или пена, благодаря чему становится возможным формировать системы любой геометрии: блок, кольцо, спираль и т.д.

Оксид алюминия наносят на металлическую матрицу вместе с каталитически активным компонентом. При этом оксид алюминия заранее выращивают в виде небольших кристаллов, что позволяет увеличить удельную площадь поверхности.

Одним из возможных направлений для реализации новой разработки может стать сфера кейтеринга. Так, во время мероприятия зачастую необходимо поддерживать блюда теплыми или готовить их прямо на месте. Использование горелок на базе структурированных катализаторов позволит контролировать уровень генерируемого тепла и добиваться более полного сжигания топлива.

Напомним, что недавно в Новосибирске началось строительство кампуса мирового уровня для Новосибирского государственного университета. Общая площадь объекта составит более 40 тысяч кв. м.