МТС продолжает серию бесплатных вебинаров для новосибирских предпринимателей

26 января в 16:00 по Новосибирску пройдет вебинар «Новый рекламный канал — RCS». Эксперты МТС в прямом эфире расскажут, как найти новых клиентов и активизировать клиентскую базу, использовать российский софт для организации онлайн-встреч и тренингов, а также научат, как оптимизировать работу с заявками на перевозку грузов.

RCS — это новая технология, которая объединяет возможности сервисов SMS и MMS. С её помощью компании Новосибирской области могут делать текстовые рассылки, дополненные мультимедийным контентом и интерактивными элементами. Что такое RCS и как отправлять привычные таргетированные рассылки по-новому и сэкономить рекламный бюджет — расскажет эксперт МТС.

Параллельно в это же время пройдет вебинар «Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО» эксперты МТС поделятся опытом, как с помощью российского ПО за 10 секунд организовать короткое совещание с коллегами, крупный тренинг на 100 человек или создать онлайн-курсы в удобном формате, при этом сократить время на администрирование и обеспечить безопасность данных.

31 января в 14:00 по Новосибирску стартует вебинар «МТС Координатор: как эффективно управлять заявками на перевозки грузов».

Мероприятие будет интересно руководителям транспортных, торговых и производственных компаний Новосибирска, коммерческим директорам, флит-менеджерам и старшим механикам. В прямом эфире специалист поделится интересными кейсами о работе «МТС Координатор», расскажет, как автоматизировать назначение заявок на перевозку, эффективно планировать рейсы и контролировать выполнение сотрудниками поставленных задач.