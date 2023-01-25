Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех завершил технические испытания ультразвукового противоопухолевого лечебно-диагностического комплекса «ДИАТЕР-М». Это первое российское медицинское оборудование для удаления новообразований наиболее безопасным на сегодня методом – при помощи ультразвука. Об этом сообщается на официальном сайте Госкорпорации Ростех.

Проект «ДИАТЕР-М» курирует Новосибирский приборостроительный завод совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Серийное производство прибора запланировано на 2024 год.

Совместные доклинические исследования комплекса провели НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и Первый медицинский университет им. И.П. Павлова. «ДИАТЕР-М» воздействует на ранние злокачественные и доброкачественные опухоли при помощи ультразвука. Главное преимущество метода заключается в том, что пациенту не требуется вводить наркоз или сильнодействующие лекарственные препараты.

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