Госдума одобрила: покинувших страну новосибирских депутатов могут лишить мандатов

Юлия Моисеева
 
Хельга Пирогова
Хельга Пирогова. Фото Михаила Перикова

Госдума РФ приняла во втором чтении поправки к закону о госуправлении, позволяющие лишать депутатского статуса народных избранников, отсутствующих на заседаниях по полгода. Инициативу рассмотрели по просьбе новосибирского горсовета, где решают судьбу уехавших из России депутатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко.

В Государственной думе России во втором чтении рассмотрели поправки к закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В числе этих поправок – предложение новосибирского горсовета исключать из представительных органов тех депутатов, которые по факту не являются на заседания.

Инициативу, выдвинутую в связи с длительным отсутствием депутатов новосибирского горсовета Хельги Пироговой и Сергея Бойко, поддержали 37 народных избранников из 41 на сессии в сентябре 2022 года. После этого депутаты обратились в Госдуму, попросив внести соответствующие поправки в федеральное законодательство.

24 января в Госдуме приняли поправку к федеральному закону во втором чтении. Изменения подразумевают лишение мандата при отсутствии депутата на заседаниях в течение полугода. Согласно документам, опубликованным на сайте Государственной Думы, авторами поправки являются депутаты ГД от Новосибирской области Дмитрий Савельев и Алексей Диденко.

«Полномочия депутата представительного органа муниципального образования прекращаются досрочно решением представительного органа муниципального образования в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в течение шести месяцев подряд», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Госдумы РФ.

Напомним, что летом 2022 года в Тбилиси уехала депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова. Она покинула страну на фоне уголовного преследования по статье о фейках, инициированного в июле из-за её записи в соцсетях. Позже депутат сообщала журналистам, что не намерена расставаться с мандатом.

Ранее страну покинул другой городской депутат, Сергей Бойко. Он уехал в Грецию в конце 2021 года после сообщений об уголовных делах в отношении российских оппозиционных политиков и активистов. В сентябре 2022 года он сам обратил на себя внимание правоохранителей, опубликовав провокационную запись на своём YouTube-канале.

Как тогда комментировал ситуацию спикер горсовета Дмитрий Асанцев, законодательство на тот момент не позволяло лишать мандатов уехавших депутатов, если они не признаны виновными по уголовным делам.

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