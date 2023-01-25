Новосибирец с зарплатой 7,5 млн долларов в год вошел в топ вероятных обменов НХЛ

Воспитанник новосибирского хоккея с шайбой, 31-летний нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, вошел в топ-25 игроков Национальной Хоккейной Лиги для обмена до дедлайна. Рейтинг подготовлен авторитетным спортивным онлайн-изданием из США The Athletic. Об этом сообщает www.championat.com.

Тарасенко занял 8 место в рейтинге, опередив ещё троих российских игроков НХЛ, которые вероятнее всего будут обменены в другие клубы накануне завершающей стадии чемпионата.

Тарасенко зарабатывает в текущем сезоне 7,5 млн долларов, а по его окончании может стать неограниченно свободным агентом. Поэтому для его клуба «Сент-Луис Блюз» выбор стоит сейчас между двумя вариантами: продать “звезду” подороже какому-нибудь из клубов, нуждающихся в усилении на финише сезона, и совершить таким образом выгодную финансовую сделку, либо предложить Владимиру новый взаимовыгодный контракт и сделать вложения в будущее клуба.

Владимир Тарасенко является обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» и одной из живых легенд американского клуба. В сезоне 2022-23 нападающий набрал 29 (10+19) очков в 34 матчах, только что восстановился после травмы руки, полученной в предновогоднем матче против клуба «Миннесота Уайлд», и готовится к Матчу всех звезд НХЛ, который пройдет 3 и 4 февраля.

Дедлайн на обмены или запрет на сделки между командами в текущем сезоне НХЛ наступает 3 марта 2023 года.

Ранее “Континент Сибирь” рассказал, как воспитанник ХК «Сибирь» Владимир Тарасенко привез в Новосибирск главный приз НХЛ – Кубок Стэнли, завоеванный им в составе американской команды «Сент-Луис Блюз».