В Новосибирской области банкротится известная сеть заведений быстрого питания

В новосибирской компании «Дядя Дёнер», управляющей одноименной сетью закусочных, введена процедура наблюдения в рамках банкротства. С соответствующим иском в арбитражный суд обратилась налоговая инспекция.

Как следует из данных на сайте «Электронное правосудие», межрайонная ИНС России №17 Новосибирска предъявила исковые требования к компании в размере 1 млн 996 тыс. 875 руб.

В дело также вступили ООО «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ), представляющее интересы владельцев облигаций компании, и кредитор компании — ПАО «Сбербанк России». В октябре 2022 года арбитражный суд наложил арест на 42 киоска сети «Дядя Дёнер» в пользу Сбербанка.

Напомним, что сеть быстрого питания «Дядя Дёнер», основанная в 2009 году, вышла на рынок публичных заимствований в 2018 году, эмитировав несколько выпусков облигаций. В 2021 году компания допустила по облигациям два дефолта. По первой эмиссии объём неисполненных обязательств составил 554 800 руб., по второй – порядка 20 490 408 руб.

После этого представители владельцев ценных бумаг подали иски с требованием взыскать с эмитента 60 690 408 руб. и 50 554 800 руб. по первому и второму выпускам соответственно. В эти суммы входят, в частности, номинальная стоимость облигаций, купонный доход, неустойки и убытки.

По данным Rusprofile, директором и совладельцем ООО «Дядя Дёнер» является бывший коммерческий директор Travelers Coffee Антон Лыков. Ранее Сбербанк подал иск на его личного банкротство. Другие соучредители юрлица – основатель производителя минеральной воды Petroglyph Антон Супрун, его супруга Людмила и бизнесмен Александр Павлов. Ранее совладельцем компании также был основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Сеть «Дядя Дёнер» зарегистрирована в Новосибирской области, где, по данным 2ГИС, на сегодня имеется 64 её заведения. Закусочные «Дёнера» также работают в Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и кузбасском Шерегеше.

В мае 2022 года ООО «ЮЛКМ», представляющее интересы владельцев облигаций, обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Антона Лыкова, однако получило отказ. В связи с этим в конце 2022 года от имени ООО «ЮЛКМ» была подана жалоба в прокуратуру Новосибирской области с просьбой осуществить проверку соблюдения уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении поданного заявления.