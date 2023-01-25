В Бердске завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Новосибирска по факту мошенничества в особо крупном размере с землей в Речкуновской зоне отдыха. Об этом сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

«В 2013-2015 годах обвиняемый, занимая должности директора ООО «Пласттрейд» и ООО «Садовод», представил в Территориальное управление Росимущества и Арбитражный суд Новосибирской области подложные документы о том, что в собственности возглавляемых им юридических лиц находится ряд объектов недвижимости, расположенных на участках в Речкуновской зоне отдыха в городе Бердске»,- сообщили в ведомстве.

В дальнейшем предприниматель оформил право собственности на эти земельные участки, которые использовал в своих интересах. Ущерб от действий коммерсанта оценивается в 17 миллионов рублей, в настоящее время на земельные участки наложен арест.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере). По итогам расследования дело передано в суд.

Ранее мы писали, что в Омске заместителя начальника МФЦ обвиняют в получении взятки в крупном размере. Чиновник получил 350 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство в проведении ремонта в одном из филиалов многофункционального центра.