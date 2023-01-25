Авторитетный единоросс, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, в прошлом возглавлявший строительный комитет, генеральный директор производственной компании «ЗЖБИ-4» НИКОЛАЙ МОЧАЛИН рассказал «Континенту Сибирь», почему он против отмены прямых выборов главы города. Дискуссия о переходе к конкурсному назначению сити-менеджера в Новосибирске набирает обороты, пока региональные парламентарии вовсю готовятся внести соответствующую инициативу в Заксобрание.

— Моё мнение: выборы мэра Новосибирска нужны. Что в них страшного? Чем избранный глава может напакостить? Что он может испортить? Москва и Санкт-Петербург — отдельная тема, это города федерального значения, а у руководителя нашего муниципалитета денег всё равно ни на что нет. Мэр — самая безобидная инстанция. Что он может, если ему ресурсов хватает только на то, чтобы в Дзержинском районе пару раз прибраться?

Не он виноват, что в городе, извините за выражение, естественные нужды справить можно только за углом. И при губернаторе Викторе Толоконском я говорил, что Новосибирск ещё с 1990-х-2000-х годов испоганен, благодаря прежней власти и с нашего молчаливого согласия. Да, есть мэр. Но куда смотрели депутаты Горсовета? Развязок нет, проехать невозможно. Там, где раньше были предприятия, теперь склады. Торговые центры построили, но без парковок. Стоит винить в этом не Локтя, а тех, кто сегодня сенаторствует, кто возглавлял муниципалитет долгие годы. Город в бетоне, градостроительный облик исправить нельзя. Это нынешний мэр сделал? Мы же сами, областные депутаты, вынули из городского бюджета 10% НДФЛ.

Губернатор назначит сити-менеджера, и будет с него спрашивать за хозяйственные проблемы. Но по сути глава области и сейчас спрашивает с руководителя городской администрации. Для чего тогда менять модель избрания? Мэр безобиден. Но зачем лишать выборов население? Действующей власти, к которой у людей и без того достаточно претензий, это не выгодно. Особенно сейчас. Гайки закручивать невыгодно — металл сломается, пружина лопнет… Нанятый менеджер сможет сделать Новосибирск лучше? Производство от этого будет развиваться? Дорог станет больше? Нет, они застроены. Парковки появятся? Нет, там торговые центры. В этом безденежье что-то исправить невозможно. Вот и Локоть не смог. Но всё же он выиграл у Владимира Знаткова, за которого я сам же агитировал до последнего. Многие уже пили шампанское в штабе у коммунистов, а я ещё с избирателями разговаривал.

Не нужно трогать мэра. Может быть, не наезжать на него нужно было на благо города, а помочь? Нет? Тогда зачем его учить? Я против того, чтобы Локтя обвиняли во всех грехах.

По большому счёту, многим людям действительно не до выборов. Их жизнь не изменится от того, придут или не придут они на избирательные участки, станет ли сити-менеджер ходить к губернатору со словами «чего изволите?». Избранный мэр точно так же ходит. От отмены голосования горожанам не станет лучше. Но станет хуже той небольшой части города, которая за выборы. К ним-то зачем лезть? Оставьте хоть глоток воздуха, отдушину. Ещё есть такие же наивные, как я, кто в глубине души во что-то верит. Мы живём прошлым, воспоминаниями о том, что у нас была демократия, что я мог проголосовать, или мог сам выдвинуться, листовочку написать… Была такая возможность. Больше не будет.

Люди сами не ходят на выборы, явка низкая. Чему мы удивляемся? Они голосовали — к власти приходили не те. А если и те, жизнь от этого менялась? Вот и не ходят на выборы, потому что не совсем понимают — зачем.

Безусловно, я — за избираемость главы городской администрации. Пока мне об этом говорить никто не запрещал. По крайней мере, я не в теме, в подобном разговоре не участвовал. Точки зрения «Единой России» и губернатора я не знаю. Сам в своё время много чего отстаивал. Сейчас уже не вижу смысла уподобляться парню, который кидается с копьём на ветряные мельницы.