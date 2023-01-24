Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по импортозамещению среди регионов России

Аналитики «ТендерПро» назвали регионы-лидеры России по импортозамещению. В первую пятерку попала Новосибирская область.

Эксперты компании «ТендерПро», работающей на рынке услуг по организации закупок и продаж через электронные системы, дали оценку уровню импортозамещения в регионах РФ. Как и ожидалось, первенство по выпуску ипортзамещающей продукции держит Московская область. На её территории располагается 26% таких компаний.

Также в пятёрку регионов-лидеров вошли Ленинградская (8,7% российских производств), Новосибирская (3,4%), Свердловская (3,4%) области, а также Краснодарский край (3,9%).

«В минувшем году было много разговоров о том, что в России почти ничего не производят кроме нефти и газа. Однако ажиотаж спал и оказалось все не так страшно. Заказчики стали чаще проводить тендеры и выяснилось, наравне с дефицитными позициями, в ряде отраслей можно найти много отечественного оборудования и товаров. При этом, по словам организаторов торгов, товары ряда российских производителей не только оказались приемлемы по цене, но и хороши по качеству», — сказал исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.

Чаще всего российские производства выпускают продукты питания (более 3700 компаний), строительные материалы (3192 предприятий), одежду (более 3000 предприятий), промышленное (более 2000 предприятий) и торговое оборудование (более 1600 предприятий), а также мебель (более 1500 предприятий).

Выпуск продукции по субъектам РФ распределен неоднородно. Например, в Алтайском крае больше всего производят товары и продукты питания.

Напомним, что ранее АО «Завод Экран» объявило о смене названия на «РИД Групп – Новосибирск». Компания объяснила причину перемены сменой деятельности.