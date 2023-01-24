5 млн га сельхозземель Новосибирской области не имеет владельца

Большая часть сельскохозяйственных земель Новосибирской области не имеет владельцев. Еще 900 тысяч га пашенных земель не задействовано в работе. Депутаты Заксобрания Новосибирской области планируют обратиться к губернатору Андрею Травникову с просьбой решить проблему 5 млн га незарегистрированных земель.

Контрольно-счетная палата (далее — КСП) Новосибирской области провела анализ использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Новосибирской области. Отчет аудиторов заслушал комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям под председательством Дениса Субботина.

Согласно данным аудиторской проверки, большая часть сельхозземель не зарегистрирована, то есть не имеет владельца. Всего по состоянию на 1 января 2022 года площадь таких земель составила более 5,3 млн га.

«При этом полные и достоверные сведения о площади земель сельскохозяйственного назначения Новосибирской области, государственная собственность на которые не разграничена, и их использовании отсутствуют у органов государственной власти и органов местного самоуправления, на территории которых находятся земельные участки. Наибольшая площадь указанных земель – в Венгеровском, Куйбышевском и Колыванском районах», — говорится в сообщении КСП региона.

При этом в Новосибирской области существует система по учету земель. По состоянию на 1 января 2022 года в Реестре государственной собственности Новосибирской области числится 1 644 участка земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 31,25 тысяч га.

«Надо сделать работу с системой одним из критериев оценки деятельности глав районов: одни подходят ответственно, а другие игнорируют, хотя система создана именно для них, чтобы они знали свои ресурсы и свою налогооблагаемую базу», — предложил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на заседании. Его слова приводит газета «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Аудиторы назвали основной причиной несоответствия количества земель у разных ведомств. По их мнению, дело в недостатке информационной системы департамента земельных и имущественных отношений. Его руководитель Роман Шилохвостов подтвердил, что такая проблема есть, в этом году её должны ликвидировать.

Также в регионе более 900 тысяч га неиспользуемых пашешь, но половина из них заросла лесами и кустарником. Евгений Лещенко уточнил, что в ближайшие годы можно вовлечь «в ресурс» 400 тысяч га.

«У нас есть пять миллионов гектаров неиспользуемой земли. Пусть будет план делать хотя бы по 500 тысяч в год, это займёт 10 лет. А если делать по пять тысяч — это обеспечить себя работой на 200 лет вперёд? Это не дело! Пусть губернатор определит обозримый срок, когда провести эту работу, и пусть районы отвечают», — подытожил Денис Субботин.

Напомним, что ранее заведено дело на двух жителей Новосибирска. Мужчины в результате махинаций незаконно завладели 7 земельными участками.