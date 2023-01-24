В Омске офицер запаса получил срок за хищение летной экипировки на сумму 22 млн рублей

В Омске гарнизонный военный суд приговорил майора запаса Алексея Иванова к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
«Военнослужащий в составе организованной группы осуществил хищение авиационных защитных шлемов и кислородных масок на общую сумму свыше 22 млн рублей», — сказано в сообщении.
Вместе с этим, суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства обороны РФ к Иванову.
Напомним, что председателю совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), экс-заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю продлили срок содержания под стражей. Чиновника обвиняют в хищении почти миллиарда рублей при проектировании городского метро.