В Омске офицер запаса получил срок за хищение летной экипировки на сумму 22 млн рублей

Александр Киселев
 
суд
Фото Михаила Перикова

В Омске гарнизонный военный суд приговорил майора запаса Алексея Иванова к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

«Военнослужащий в составе организованной группы осуществил хищение авиационных защитных шлемов и кислородных масок на общую сумму свыше 22 млн рублей», — сказано в сообщении.

Вместе с этим, суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства обороны РФ к Иванову.

Напомним, что председателю совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), экс-заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю продлили срок содержания под стражей. Чиновника обвиняют в хищении почти миллиарда рублей при проектировании городского метро.

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