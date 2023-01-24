На объекты культуры в Новосибирской области выделен 1,6 млрд рублей

На объекты культуры в Новосибирской области в 2023 году выделено более 1,6 миллиарда рублей. В течение 2023 года 5 зданий будет строиться, 2 реконструировано и 60 пройдёт капремонт.

23 января заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказала, что на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов культуры в регионе в 2023 году выделено более 1,6 млрд рублей. Средства помогут обновить ремонт в учреждениях культуры и построить новые заведения. Так, в течение 2023 года 5 объектов будет строиться, 2 реконструировано и 60 пройдёт капремонт.

«В этом году будет завершено строительство Карасукского районного дома культуры, где разместится также детская школа искусств и районная библиотека. Ещё два дома культуры будут строиться в п. Озеро-Карачи Чановского района и в с. Ярково Новосибирского района. Начнётся строительство Дома культуры в Чулыме, которое продолжится в течение трёх лет. В 60 объектах культуры в этом году будет проведён капитальный ремонт», — говорится в сообщении министерства культуры Новосибирской области.

И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков рассказал, что в этом году в регионе впервые за несколько десятилетий начнётся строительство двух отдельных детских школ искусств: в Черепаново и Советском районе Новосибирска.

«Средства одного только бюджета 2023 года на капремонты, реконструкцию и строительство государственных и муниципальных учреждений культуры сопоставимы с аналогичными расходами за 5 лет, с 2017 по 2021 годы. Исполнение сроков – на особом контроле министерства культуры региона», — подчеркнул Зимняков. Его слова приводит пресс-служба минкульта.

Напомним, что покинул пост замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. Он проработал на этой должности с 2020 года.