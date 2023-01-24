В Томской области в 2023 году снизят расходы на капремонт почти на 20%

Александр Киселев
 
Капитальный ремонт
Фото с сайта администрации города Томск

В Томской области в 2023 году выделили 1,3 млрд рублей на капитальный ремонт более 200 многоквартирных домов. В сравнении с прошлым годом  сумма стала на 20% меньше. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«План капремонта-2023 предусматривает проведение капитального ремонта в 226 домах, разработку проектно-сметной документации для 103 домов, в четырех домах ремонт планируется завершить в 2024 году. Общий объем финансирования оценивается в 1,27 млрд рублей», — сказано в сообщении.

На данный момент по 14 домам уже объявлены аукционы на отбор подрядной организации, по 102 — по итогам состоявшихся аукционов заключены договоры на сумму 632 млн рублей. Также капитальный ремонт уже проходит в 96 домах, еще для 37 помещений формируется проектно-сметная документация.

Согласно данным за прошлый год, капитальный ремонт в 2022 году обошелся в 1,6 млрд рублей. Такой объем средств связан со стопроцентной собираемостью взносов в 2021 году.

Напомним, что в Кемерове власти выкупили 518 частных домов для проведения реновации. Общая сумма выплат на данный момент составила 2,16 млрд рублей.

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