Сбер провел акцию в поддержку донорства костного мозга

Более 750 сотрудников Сбера поддержали донорство костного мозга. В Сибири к акции присоединилось более 70 человек из Новосибирска и Омска.

«Помогать людям — в ДНК сотрудников Сбера, — говорит старший вице-президент, руководитель HR-направления Наталья Дудина. — Наши волонтеры становятся донорами сами и вовлекают в это движение других: проводят благотворительные и образовательные акции. И это реальная возможность сделать мир лучше, спасая самое дорогое — жизни людей».

В рамках мероприятия сотрудники банка сдали образцы буккального эпителия и вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Идея привлечения в регистр возникла у волонтёров Сбера, они организовали отдельное сообщество доноров костного мозга. Его главная задача — заинтересовать этим видом донорства как можно больше людей, развеять мифы и помочь тяжелобольным пациентам.