Новосибирцы проводили махинации с документами — они присвоили 7 земельных участков

Ранее судимые жители Новосибирска присвоили 7 земельных участков в Новосибирской области через поддельные документы и подконтрольных лиц. Следователи заявили об ущербе в 15 млн рублей.

Два жителя Новосибирска через поддельные документы присваивали земельные участки в Новосибирске и Новосибирском районе. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области установили, что приобретено право на 7 участков, а ущерб превысил 15 млн рублей.

Мужчины в возрасте 36 и 39 лет, с целью приобретения путем обмана прав на земельные участки, в период с января 2019 года по январь 2022 года предоставляли в регистрирующие органы поддельные документы о наличии у подконтрольных им лиц прав на земельные участки. На основании данных документов регистрировалось право собственности на землю.

Для придания правомерности владения была произведена серия фиктивных сделок и финансовых операций.

«Противоправная деятельность группы лиц была пресечена в январе 2022 года сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по Новосибирской области, при силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ведомство уточнило, что подозреваемые уже ранее привлекались к уголовной ответственности за мошенничество. На данный момент им выдана подписка о невыезде.

Дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, что жители Красноярска обналичили более 1 млрд рублей. С предпринимателей они брали 10-13% от суммы.