В Иркутской области победитель конкурса на поиск оксидных марганцевых руд заключит контракт на сумму 318 млн рублей

В Иркутской области объявлен конкурс на поиск оксидных марганцевых руд. Об этом сообщает пресс-служба RosTender.info.

Компании, желающие принять участие в отборе, могут подать свои заявки до 8 февраля. Итоги будут известны два дня спустя, победитель сможет заключить контракт на сумму в 318,6 млн рублей.

Согласно договору подрядчику необходимо будет заняться локализацией и оценкой прогнозных ресурсов марганцевых руд категории Р1 и Р2 на Мэдэкской площади Нижнеудинского района. Работы по поиску пройдут с 2023 по 2025 год. Финансирование будет происходить за счет средств федерального бюджета.

Напомним, что срок подачи заявок на конкурс по получению грантовой поддержки для фермеров и сельхозтоваропроизводителей из Новосибирской области перенесен на февраль 2023 года. Организации могут получить субсидию до 70 млн рублей.