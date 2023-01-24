Освобождающееся в Заксобрании место займёт аграрий, сын почётного гражданина Новосибирской области Юрия Бугакова.
По информации «Континента Сибирь» от нескольких источников , «Единая Россия» готовится отдать кресло, освободившееся в Заксобрании с уходом руководителя строительного комитета, главы новосибирского отделения Социального фонда РФ Александра Терепы, Олегу Бугакову. Будущий член фракции «ЕР» — председатель сельхозпредприятия ЗАО племзавод «Ирмень», которое возглавил после смерти отца, экс-депутата Заксобрания, почётного гражданина Новосибирской области и полного Кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Бугакова.
Олег Юрьевич состоит в областном политсовете «ЕР». Его имя фигурирует в списках партии на выборах 2020 года в ЗС Новосибирской области 7 созыва. В той кампании не участвовал Бугаков-старший, который был региональным депутатом 1, 3-6 созывов.
Александр Терепа отказался от мандата после того, как возглавил новосибирское отделение Социального фонда РФ. Вопрос о его уходе из Заксобрания войдёт в повестку ближайшей сессии, 26 января. В феврале парламентариям предстоит согласовать депутатские полномочия Олега Бугакова, которому, по словам собеседников «Континента Сибирь» из руководящих структур «ЕР», партия готова передать вакантное место. Выборы не понадобятся, так как Терепа пришёл в ЗС по спискам, а не по одномандатному округу.
На очереди за мандатом, согласно партсписку, стоят люди из одной территориальной группы с Терепой: директор молодёжного драмтеатра «На окраине» Александр Кобец, депутат Баганского района Геннадий Чмурин и купинский депутат Павел Болдырь. Олег Бугаков входит в другую тергруппу, но руководство «ЕР» регулярно принимает решение о передаче освободившегося кресла в законодательных органах по своему усмотрению.
«Континент Сибирь» писал, что на пост председателя строительного комитета Заксобрания Новосибирской области, которым руководил Александр Терепа («ЕР»), претендует глава комитета по госполитике Олег Подойма («ЕР»). Должность Подоймы в региональном парламенте, скорее всего, перейдёт на январской сессии к Игорю Умербаеву («ЕР»).