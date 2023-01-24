Освобождающееся в Заксобрании место займёт аграрий, сын почётного гражданина Новосибирской области Юрия Бугакова.

По информации «Континента Сибирь» от нескольких источников , «Единая Россия» готовится отдать кресло, освободившееся в Заксобрании с уходом руководителя строительного комитета, главы новосибирского отделения Социального фонда РФ Александра Терепы, Олегу Бугакову. Будущий член фракции «ЕР» — председатель сельхозпредприятия ЗАО племзавод «Ирмень», которое возглавил после смерти отца, экс-депутата Заксобрания, почётного гражданина Новосибирской области и полного Кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Бугакова.

Олег Юрьевич состоит в областном политсовете «ЕР». Его имя фигурирует в списках партии на выборах 2020 года в ЗС Новосибирской области 7 созыва. В той кампании не участвовал Бугаков-старший, который был региональным депутатом 1, 3-6 созывов.

Александр Терепа отказался от мандата после того, как возглавил новосибирское отделение Социального фонда РФ. Вопрос о его уходе из Заксобрания войдёт в повестку ближайшей сессии, 26 января. В феврале парламентариям предстоит согласовать депутатские полномочия Олега Бугакова, которому, по словам собеседников «Континента Сибирь» из руководящих структур «ЕР», партия готова передать вакантное место. Выборы не понадобятся, так как Терепа пришёл в ЗС по спискам, а не по одномандатному округу.

На очереди за мандатом, согласно партсписку, стоят люди из одной территориальной группы с Терепой: директор молодёжного драмтеатра «На окраине» Александр Кобец, депутат Баганского района Геннадий Чмурин и купинский депутат Павел Болдырь. Олег Бугаков входит в другую тергруппу, но руководство «ЕР» регулярно принимает решение о передаче освободившегося кресла в законодательных органах по своему усмотрению.

«Континент Сибирь» писал , что на пост председателя строительного комитета Заксобрания Новосибирской области, которым руководил Александр Терепа («ЕР»), претендует глава комитета по госполитике Олег Подойма («ЕР»). Должность Подоймы в региональном парламенте, скорее всего, перейдёт на январской сессии к Игорю Умербаеву («ЕР»).