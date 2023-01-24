Новосибирская область получит дополнительные средства на благоустройство эко-парка «Обской». Об этом рассказал первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Как сообщает сайт правительства региона, данное решение принято Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Принято решение направить дополнительные 90 миллионов рублей на благоустройство общественной территории эко-парк «Обской» в городе Оби», – рассказал парламентарий.

Таким образом, в 2023 году Новосибирская область получит 230 млн. рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В 2022 году победу в данном конкурсе одержали следующие проекты: «Новособорная площадь на аллее искусств» в Купино, «Центральный парк по улице Пролетарская» в Черепаново и «Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» в Оби». Их реализация должна состояться не позднее 2024 года.

Ранее мы писали, что Обь и Искитим отправили заявки на участие во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по нацпроекту «Жильё и городская среда».