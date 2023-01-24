В Красноярске в обналичивании 1 млрд рублей подозревается 7 человек

Жители Красноярска через подставных лиц обналичили более 1 млрд рублей. За работу они получали 10 до 13% от суммы выведенных средств.

Следователи по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 7 жителей Красноярска.

С осени 2021 года группа лиц через подставных «граждан с низким социальным статусом» приобретала и учреждала компании для обналичивания денег. Под видом сделок, которые оказались фиктивными, злоумышленники вводили в оборот денежные средства, принадлежащие предпринимателям за вознаграждение в размере 10-13% от суммы.

Во время обыска в арендованном офисе изъяты кредитные карты, печати и документы. Всего было выведено более 1 млрд рублей.

«В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест, остальным фигурантам — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверяется», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее задержан бывший глава новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин. Он обвиняется в растрате денежных средств.