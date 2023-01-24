В Новосибирской области погибли 4 человека в результате ДТП скорой помощи с легковым автомобилем. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Авария произошла 24 января утром в Коченевском районе недалеко от села Буньково. По предварительным данным, водитель скорой помощи ехал с включенным проблесковым маячком, когда по неизвестной причине врезался в барьерное ограждение. В результате столкновения авто (УАЗ) выкинуло на встречную полосу, где произошел удар с ехавшим навстречу автомобилем Mitsubishi.

После столкновения автомобиль скорой помощи загорелся, на его тушении были задействованы два пожарных расчета. В результате аварии погибли 42-летний водитель легковушки и его пассажир, а также два пассажира скорой. Водитель УАЗ и ещё два пассажира Mitsubishi пострадали, их госпитализировали.

В настоящее время СК РФ по Новосибирской области проводит проверку по факту смертельного ДТП. На месте работает полицейская следственно-оперативная группа.

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