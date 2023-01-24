АО «Завод «Экран» меняет название на «РИД Групп – Новосибирск»

АО «Завод Экран» объявило о смене названия на «РИД Групп – Новосибирск». Решение о переименовании было принято на внеочередном общем собрании акционеров. Об этом сообщила пресс-служба РАТМ Холдинга, в который входит компания.

«Региональный индустриальный девелопмент Групп» («РИД Групп») – индустриальный бренд, консолидирующий парковые проекты РАТМ Холдинга, которые в настоящее время реализуются на территориях производственных предприятий в различных регионах. Компания осуществляет полный цикл интегрированных операций индустриального девелопмента», — сказано в сообщении пресс-службы.

Старое название сегодня не отражает суть деятельности компании и её отраслевую специфику. В декабре 2016 года АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга) получило сертификат соответствия промышленной площадки национальному стандарту индустриальных парков. В связи с этим уже на протяжении 5 лет, согласно требованиям к участникам парковых проектов, АО «Завод «Экран» не ведет производственную деятельность. На данный момент производство стеклотары сосредоточено в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло».

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