Артист новосибирского театра получил благодарность Минкульта РФ

Министерство культуры Российской Федерации вручило благодарность ведущему артисту новосибирского театра «Старый дом» Тимофею Мамлину «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу».

Как сообщила пресс-служба театра, награждение прошло в минувшую пятницу на расширенном заседании коллегии министерства культуры Новосибирской области, где подвели итоги Года культурного наследия народов России и года юбилея региона.

Ранее Тимофей Мамлин был также удостоен звания лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» — за роль Ипполита Терентьева в спектакле «Идиот», а также Новосибирской театральной премии «Парадиз». Последнюю он разделил с Анатолием Григорьевым в номинации «Лучший актёрский дуэт» за игру в постановке «Сиротливый запад».

Тимофей Мамлин окончил Томский областной колледж культуры и искусства им. В.Я. Шишкова (курс Натальи Корляковой). В новосибирском драматическом театре «Старый дом» он работает с 2013 года. До этого Мамлин был артистом томского драматического театра Веры Тюриной «Версия» (2007-2010 годы) и Северского театра для детей и юношества (2010-2013 годы).

Помимо актёрской деятельности, Тимофей Мамлин также увлекается фотографией – он, в частности, готовит фотохронику постановки спектаклей в театре «Старый дом». Мамлин также известен как поэт и драматург. Его авторству принадлежат два пьесы – «Могильщики» и «Фараон мёртв».

Артист занят практически во всех спектаклях новосибирского театра.

Напомним, что в конце 2022 года Министерство культуры Новосибирской области уволило с поста директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его сменила Антонида Гореявчева, ранее руководившая театром «Старый дом».

Также напомним, что замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов ушёл в отставку. Об этом стало известно накануне.