В Омске экс-начальника УМВД России по городу Евгения Быкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Вместе с этим обвиняемого обязали выплатить штраф в 20 миллионов рублей. Изначально обвинение просило назначить Быкову наказание в виде 11 лет лишения свободы и штрафа в 26 миллионов рублей, а также сроком на 6 лет лишить его права занимать должности в правоохранительных, государственных и муниципальных органах, лишить звания «полковник полиции» и конфисковать 6,9 миллионов рублей.

В период с 2019 по 2021 год бывший полицейский при посредничестве подчиненного получил взятку в размере 6,45 миллионов рублей от руководителя компании, которая предоставляла услуги массажа. В свою очередь Быков должен был предупреждать о проверках и оказывать общее покровительство, также не привлекать к ответственности владельца заведения за сутенерство. В 2020-2021 годах по схожей схеме силовик получил 480 тысяч рублей от местного жителя, который занимался нелегальной продажей алкоголя.

Напомним, что бывшего директора банкротящегося ООО «Сибирская карандашная фабрика Томск» Александра Осташкова могут привлечь к субсидиарной ответственности. На данный момент общая сумма требований составляет 248 миллионов рублей.