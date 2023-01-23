«Кузбассразрезуголь» переводит Калтанский и Краснобродский разрезы на цифровую радиосвязь

На Калтанском и Краснобродском разрезах АО «УК «Кузбассразрезуголь»

введена в промышленную эксплуатацию цифровая система технологической

радиосвязи отечественного производства. Новая радиосвязь обеспечивает

устойчивый сигнал высокого качества и повышает уровень безопасности горняков.

Систему цифровой радиосвязи смонтировали на базе существующих вышек

сотовой связи, на которые установили оборудование по стандарту DMR (Digital

Mobile Radio) Tier III. Современное оборудование заменило аналоговые радиостанции, уступающие цифровым в обработке сигнала и зоне покрытия.

«От надежности коммуникаций между производственными службами зависят

эффективность работы предприятия и безопасность горняков. Цифровая радиосвязь

позволяет диспетчеру отследить местонахождение работника и горнотранспортного

оборудования, что при ведении взрывных работ исключает возможность

пребывания в опасной зоне техники и людей», – комментирует директор филиала

«Калтанский угольный разрез» Владимир Шагалов.

Преимущество цифровой радиосвязи в широком функционале: система позволяет создавать группы абонентов, передавать короткие текстовые сообщения и

дистанционно управлять оборудованием, например, запуском сирены. Также рация

может выступать в роли мобильного телефона: совершать звонок не только на

другую рацию, но и любой городской и мобильный номер.

«При использовании аналоговой радиосвязи зона покрытия сигналом имела пустоты, – отмечает главный энергетик Краснобродского угольного разреза Николай Пушкин. – При углублении горных работ машинисты горнотранспортной техники могли терять связь с друг другом и диспетчером. Внедрение цифровой радиосвязи решило эту проблему».

На сегодняшний день на Калтанском и Краснобродском разрезах запущены в эксплуатацию 1056 радиостанций нового формата. Сейчас цифровая радиосвязь

работает на пяти из шести филиалов угольной компании. В течение 2023 года УК

«Кузбассразрезуголь» планирует завершить переход на цифровую технологическую

радиосвязь, внедрив систему на Моховском разрезе.