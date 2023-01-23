Лидеры ресторанного бизнеса соберутся в Новосибирске на стратегической сессии «РестоБосс»

25 и 26 января в Новосибирске в Центре культуры и отдыха «Победа» рестораторы смогут принять участие в стратегической сессии «РестоБосс» с профессиональным фасилитатором, послушать топовых спикеров, побывать на тайной стендап-вечеринке, посетить гастротур, бизнес-завтрак и тренинг по мотивации персонала.

Лидеры ресторанного бизнеса соберутся вместе для того, чтобы найти решения для непрогнозируемых задач на 2023 год. Участников ждут выступления спикеров-практиков Максима Трофимова, Ларисы Невидайло, Артёма Дудина и Ольги Бурко, мозговой штурм с профессиональным фасилитатором Татьяной Симоновой (куратор Школы Сервиса и HR-практик Novikov School), коллективные решения для общих задач, список зафиксированных гипотез на 2023 год, бизнес-разборы – персональные решения.

На повестке актуальные вопросы о том, какой маркетинговый портфель продвинет бренд в 2023 году, какие успешные практики можно внедрять уже сейчас, какие ошибки сделали другие и как их избежать.

Также в программе:

– Тайная вечеринка «РестоБосс Real Story» для своих — реальные истории в формате STAND UP на тему «Как я облажался» от лидеров ресторанного бизнеса.

– Бизнес-завтрак с основателем консалтинговой компании PROF/T Олесей Петровой (г. Новосибирск) на тему «Где мои деньги», а также с руководителем налоговой и корпоративной практик Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Региной Бакшун (г. Новосибирск) на тему «Три грани защиты ресторанного бизнеса и собственника: от конкурентов, партнёров и себя».

– Гастротур по концептуальным заведениям Новосибирска (кафе-кондитерская Kook, пивной бар-магазин Barbara Bus, ресторан Brasserie Lambic, «Руки Вверх Бар», гастробар POKE TOP).

– Практический тренинг от Максима Маленкова (г. Москва), «PANGA GROUP» по теме «Геймификация, автоматизация и цифровизация процесса обучения персонала».

– Деловая игра «Секреты мотивации» от Анны Егоровой (г. Новосибирск) из Business Result Group.

«РестоБосс» – это ТОП-встреча про будущее ресторанного бизнеса. Организатор мероприятия – компания по автоматизации ресторанов «АкваБайт», основанная Максимом Трофимовым.

Узнать больше о мероприятии и условиях его посещения можно по ссылке.

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