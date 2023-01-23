«Сбербанк Лизинг» обновит парк новосибирских троллейбусов в первом полугодии

«Сбербанк Лизинг» заключил контракт с новосибирским МУП «Горэлектротранспорт», согласно которому на городские маршруты выйдет 120 новых троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей.

Директор Сибирского филиала «Сбербанк Лизинга» Антон Миронов назвал данный контракт большим событием для города, которое, помимо улучшения транспортной доступности, комфорта для пассажиров и внешнего облика городского транспорта, позволит значительно улучшить экологию.

Первая партия из двадцати низкопольных троллейбусов производства Уфимского завода поступит в Новосибирск уже в июне нынешнего года. В общей сложности Новосибирск получит 120 троллейбусов, такая большая партия позволит обновить парк на 44%.

«Сбербанк всегда реагирует на острые потребности региона. Для нас это вторая крупная сделка лизинга по обновлению общественного транспорта Новосибирской области. Мы рады поучаствовать в обновлении парка общественного транспорта в регионе, – комментирует управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. – Уже этим летом первая партия новых троллейбусов выйдет на востребованные маршруты, а значит, у пассажиров будет возможность в полной мере оценить уровень комфорта нового транспорта».

«Мы ведем активную работу с региональными властями, сотрудничаем в части обновления изношенного и морально устаревшего парка общественного транспорта – добавил генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров. – Каждый год на улицы российских городов выходят новые автобусы, троллейбусы и трамваи, и рады, что в этом есть и наш вклад».

По его словам, на протяжении прошлого года СберЛизинг реализовал более 45 проектов в сфере городского транспорта с региональным государственным сектором объемом более 18,9 млрд рублей. Есть масштабные планы и на 2023 год.

Напомним также, что все новые троллейбусы и другие средства общественного транспорта в Новосибирске, в том числе и те, что приобретаются по лизинговым схемам, должны быть подключены к системе «Безопасный город».