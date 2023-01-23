Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о мошенничестве при реализации «1500 муниципальных квартир» в Новосибирске. Об этом сообщило СУ СК России по Новосибирской области в своем телеграм-канале.

Накануне житель Новосибирска записал видеобращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Мужчина попросил главу ведомства отреагировать на решение суда по данному делу.

Напомним, что мошенники с октября 2008 по сентябрь 2014 года использовали служебное положение для покупки квартир у мэрии по заниженной стоимости. Изначально экс-служащие оформляли права на недвижимость, а после продавали квартиры по рыночным ценам обычным покупателям.

«Уголовное дело рассматривалось судом более трёх лет, при этом в приговоре количество объектов, проданных чиновниками преступным путём, снизилось с 1500 до 50, соответственно — уменьшился ущерб, причинённый бюджету. Осужденным назначены наказания в виде условного лишения свободы и штрафа, что вызвало возмущение у жителей города, которые высказывают предположения о коррупционной составляющей», — цитирует СУ СК России по Новосибирской области обращение жителя города.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину представить подробный доклад по ситуации, озвученной в видеообращении.

Ранее мы писали, что суд приговорил экс-сотрудников мэрии по делу о хищении муниципального имущества к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому. Директору ООО «АД РЕМ» суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 300 тыс. рублей.