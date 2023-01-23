МТС перевела на русский жестовый язык популярные кинофильмы и мультфильмы для зрителей с нарушениями слуха ― инклюзивная подборка для семейного просмотра «Кино на языке жестов» уже доступна на главной странице онлайн-кинотеатра KION. Субтитры также будут сопровождать адаптированные фильмы.

«Цифровые технологии помогают развивать доступную среду, поэтому в рамках инклюзивной программы МТС мы создаем и адаптируем медиа-контент для зрителей с особыми потребностями. Мы уже перевели на русский жестовый язык новогодние мультфильмы и более 50 серий любимого россиянами мультфильма «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм». Поскольку инклюзивный контент высоко востребован, а сервисов и контента для этой целевой аудитории крайне мало, мы также адаптировали фильмы и анимацию для семейного просмотра: «Далекие близкие», «Я буду жить», «Честный развод», «Непослушник», «Стендап под прикрытием» и многие другие популярные фильмы станут доступны слабослышащим зрителям, которые смогут проводить киновечера в кругу семьи», ― рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

В специальную подборку «Кино на языке жестов» на KION уже вошли популярная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях «Честный развод» о приключениях семейной пары; кассовая комедия «Непослушник» с Виктором Хориняком о блогере, попавшем в необычные условия; первая в России пранк-комедия «Доктор Свисток» и комедийная лента «Стендап под прикрытием» с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер.

Также в подборке представлены мультфильмы для юных зрителей ― канадский анимационный фильм-участник Монреальского международного детского кинофестиваля «Гоу, Феликс»; лента об оборотне, который обратился не волком, а пуделем, «100% волк» и мультфильм о достижении мечты всей жизни «Джастин и рыцари доблести».

Среди других фильмов подборки приключенческая драма «Лекарь: Ученик Авиценны», действия которой разворачиваются в Англии XI века, а также фантастическая мелодрама «Параллельные миры» о любви, которой не страшна межпланетное расстояние. В скором времени этот список пополнится оригинальными проектами KION «Далекие близкие», «Я буду жить» и другими.