Андрей Травников: Важно своевременно и качественно реализовывать задачи не только нацпроектов, но и областных программ

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов назвал отстающие по реализации госпрограмм муниципалитеты. В правительстве обратили внимание и на недостаточную квалификацию специалистов. По словам губернатора Андрея Травникова, в 2023 году планируется увеличить финансирование на мероприятия.

В 2023 году Новосибирскую область ждёт значительное увеличение объёмов финансирования госпрограмм в сфере ЖКХ. О важности своевременно и качественно реализовывать не только задачи нацпроектов, но и значительно выросший объём мероприятий областных программ, заявил губернатор Андрей Травников.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания доложил губернатору о реализации госпрограмм в сфере ЖКХ в 2022 году: в отрасль было инвестировано более 10 млрд рублей, построено и отремонтировано 375 объектов.

За три года из аварийного жилья расселено 5336 человек вместо запланированных 4430 человек.

«Программа досрочно завершена администрацией Куйбышева, высокими темпами реализуются мероприятия в Новосибирске, стабильно высокие результаты у Искитима», — рассказал Денис Архипов.

Недостижение необходимого количество заключенных контрактов — в Барышевском сельсовете Новосибирского района, на территории Каменского сельсовета мероприятия по переселению реализованы не в полном объёме. Губернатор Андрей Травников обратил внимание на то, что в отстающих по расселению муниципалитетах необходимо предпринимать дополнительные меры.

Также глава региона уточнил, что расселение аварийных домов, признанных такими к 1 января 2017 года, пройдет на год раньше — до конца 2023 года.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» велось строительство шести объектов питьевого водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области: Маслянино, Венгерово, Ордынское, Усть-Тарка, Коченёво и Татарск. Но не все муниципалитеты справились с мероприятиями областной программы. Об этом сообщил Денис Архипов. Средства областного бюджета по программе «Чистая вода» полностью возвращены Тогучинским и Кыштовским районами.

«В целом финансирование госпрограмм в сфере ЖКХ увеличивается на 60% по 2023 году. Только по направлению «водоснабжение и водоотведение» увеличение составит около 3 млрд рублей — практически втрое. Нас ждет реализация новой федеральной программы по модернизации коммунального комплекса – порядка 2,3 млрд рублей», — доложил министр.

Архипов рассказал, что в целом реализация госпрограмм идет удовлетворительно. Однако при реализации регпрограмм «у нас не всё так хорошо». Министр попросил ещё раз посмотреть на состав и квалификацию тех подразделений муниципальных администраций, которые отвечают за стройку, ремонты, ЖКХ. В частности, в планах правительства усиливать кадровый состав. Область направит деньги на повышение квалификации специалистов.