На оперативном совещании правительства Новосибирской области 23 января министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил о рекордных результатах регионального аграрного экспорта, однако губернатор обратил внимание на один небольшой недочет.

По словам министра, в 2022 году общие тренды экспорта продукции АПК не изменилась. Восточное направление, по словам Евгения Лещенко, по-прежнему в приоритете, но к традиционным потребителям новосибирских продуктов в лице Китая, стран Средней Азии и Закавказья добавилась в этом году еще и Турция. Кроме того, в структуре экспорта вырос удельный вес пшеницы, цена на которую в ушедшем году выросла: так, тонна пшеницы третьего класса теперь стоит 11836 рублей (на 46 рублей больше, чем годом ранее), а четвертый класс подорожал на 234 рубля за тонну – до 10355 рублей.

Всего Новосибирская область за год продала 1,2 млн тонн сельхозпродукции. «Только по зерну с 1 сентября нами вывезено 390 тысяч тонн, в том числе на экспорт 299 тысяч тонн – добавил Евгений Лещенко. – С начала января отгружено 59,5 тысяч тонн, в среднем 41 вагон в день».

По статистике минсельхоза, общий объем экспорта продукции АПК составил 650 млн долларов – на 143 млн больше, чем годом ранее.

«Хотелось бы отметить, что к сожалению, наш экспорт по-прежнему считается в долларах США, – добавил губернатор Андрей Травников. – В то же время, мы вышли на первое место в Сибири по объему экспорта продукции АПК, несмотря на то, что есть сибирские регионы, которые производят больше, но мы работаем лучше. Торговать тоже надо уметь».

Ранее минсельхоз, подводя итоги 2022 года, оценил рентабельность агропредприятий Новосибирской области примерно в 20%. При этом выручка от реализации продукции, по данным министерства и Россельхозбанка, продолжает расти