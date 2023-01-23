Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о нападениях бродячих собак на людей в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нападения были зафиксированы в Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе в январе этого года. По данным регионального Роспотребнадзора, в течение прошлой недели от бездомных животных пострадали 10 человек, среди них ребенок и 16-летний подросток.

В СК РФ заявили, что подобные инциденты возникают в результате упущения со стороны местных властей. Вместе с тем, в Горно-Алтайске и Майминском районе за неделю отловили 25 и 13 собак, однако в других районах подобная работа не проводится.

Напомним, что в феврале прошлого года Александр Бастрыкин дал аналогичное распоряжение по Новосибирской области после массового обращения граждан по факту нападения собак.