Суд повторно рассмотрит дело экс-депутата из Новосибирской области, сбившего ребенка

Прокуратура Новосибирской области добилась возврата в суд уголовного дела в отношении бывшего депутата Татарского района Сергея Мамонтова. В октябре Мамонтов сбил шестилетнего мальчика и уехал, не выяснив состояние ребенка.

23 января Татарский районный суд Новосибирской области вынес решение о повторном рассмотрении уголовного дела в отношении экс-депутата Татарска Сергея Мамонтова. Поводом стала апелляция Татарского межрайонного прокурора на постановление мирового судьи 1 судебного участка Татарского судебного района от 23 декабря 2022 года о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Мамонтова. Тогда уголовное судопроизводство было прекращено в связи с примирением сторон, семье пострадавшего мальчика была выплачена компенсация.

«Уголовное дело в отношении Мамонтова С.И. направлено председателю Татарского районного суда Новосибирской области для решения вопроса об изменении подсудности и о передаче уголовного дела на рассмотрение иному мировому судье», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 30 октября 2022 года Сергей Мамонтов наехал на ребенка, после чего оставил шестилетнего мальчика на дороге. Инцидент был снят на видеокамеру.

Изначально в отношении Мамонтова были возбуждены дела об административном правонарушении. Позже прокуратура настояла на заведении уголовного дела. После этого Мамонтов был отстранён от депутатских полномочий и исключён из партии «Единая Россия». В январе 2023 года прокурор Новосибирской области Александр Бучман заявил на встрече с журналистами, что взял дело под особый контроль.