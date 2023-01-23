В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники задержали женщину, пытавшуюся незаконно вывезти 12,5 тысяч долларов США во время вылета в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба регионального таможенного управления.

«Провезти из Новосибирска в Баку 12,5 тыс. долларов США в багаже без декларирования пыталась гражданка России, выбрав «зеленый» коридор. Однако сотрудники таможенного поста Аэропорт «Толмачёво» с помощью служебной собаки по кличке Баяра обнаружили перемещаемую иностранную валюту»,— сказано в сообщении.

На данный момент на женщину по факту недекларирования валюты возбудили дело об административном правонарушении. В пресс-службе также отметили, что с начала 2023 года сотрудники новосибирской таможни выявили еще два крупных случая незаконного вывоза наличной валюты авиапассажирами.

Напомним, что в Красноярском крае возбудили 4 уголовных дела из-за незаконного вывоза леса. Ущерб оценивается в 1,3 млрд рублей.