23 января на оперативном совещании правительства первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов упомянул о том, что все троллейбусы, заказанные Новосибирском в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в количестве девяти машин, уже получены. И уточнил, без чего теперь не может работать ни одна единица общественного транспорта в городе.

Губернатор Андрей Травников напомнил докладчику о том, что весь поступающий в работу общественный транспорт должен включаться в систему «Безопасный город»: «Чтобы обязательно стояли камеры с онлайн-связью и системой распознавания лиц пассажиров». По словам губернатора, об этом уже есть договоренность с министерством цифрового развития и Главным управлением МВД по области, которое оперирует Региональным центром оперативного управления, в который и стекается полученная с камер информация.

Олег Клемешов ответил, что это требование уже учтено в технических заданиях – в том числе для тех машин, которые участвуют в лизинговых программах.

На конец 2022 года аппаратно-программный комплекс АПК «Безопасный город» включал в себя 783 камеры видеонаблюдения, в том числе с возможностью биометрической идентификации. Помимо общественного транспорта, камеры установлены на объектах с массовым пребыванием людей, куда входят парки, скверы, общественные пространства, спортивные объекты, остановки подъезды и так далее. В 2024 году их число планируется довести до двух тысяч.

Внедрением системы «Безопасный город» в Новосибирске занимается алтайское НТЦ «Галэкс», который специализируется на достаточно широком спектре задач и работает в регионе с 2013 года.