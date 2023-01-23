Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Единая Россия» Андрей Панфёров на своей странице в социальной сети объяснил, почему он выступает за отмену выборов мэра Новосибирска.

Сегодня, 23 января, на своей странице в «ВКонтакте» первый вице-спикер новосибирского Заксобрания и командир отряда «Вега» Андрей Панфёров опубликовал пост, в котором выразил свое отношение к обсуждению отмены всенародных выборов мэра Новосибирска. По словам влиятельного единоросса, «в нынешнее непростое время для России власть должна работать как единый механизм, слаженно, без конфликтов». «А для этого нужна единая управленческая вертикаль, укрепить которую поможет, в том числе, и новая система конкурсного назначения главы города», – считает законодатель.

Андрей Панфёров также рассказал, что в последние месяцы лично координировал вопросы формирования регионального отряда «Вега», часть бойцов которого уже отправилась в зону ведения СВО. Кроме того, шла работа по «паспортизации семей мобилизованных». «И если в районах области эти процессы удалось оперативно «закрыть», то в городе Новосибирске было немало вопросов по поводу эффективности взаимодействия с различными ведомствами, структурами. Задачи выполнены, но, как говорят, осадок остался», – сообщил депутат, командир отряда «Вега». Он также упомянул о проблемах, с которыми столкнулся Новосибирск в последние годы – и в системе ЖКХ, и с дорогами, и с муниципальным управлением.

«Регион получил буквально на днях высокую оценку из уст президента. Но не думаю, что стоит расслабляться. Нужно быть готовыми к новым вызовам. И конкурсное назначение глав городов – общефедеральный тренд, который позволяет практически во всех крупных городах России решить вопрос с формированием эффективной управленческой команды на уровне регион-город. Думаю, Новосибирску нужно ориентироваться на опыт российских регионов, где перешли к процедуре назначения глав городов. В большинстве случаев эта модель себя полностью оправдала, доказала свою эффективность, в том числе в новых экономических и политических условиях», – написал Андрей Панфёров.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции сказал, что «отмена выборов [мэра Новосибирска] возможна» и никаких препятствий для этого он не видит. А 17 января комиссия по патриотическому воспитанию и делам ветеранов – самая многочисленная в структуре Общественной палаты Новосибирской области — поддержала отмену выборов мэра Новосибирска.