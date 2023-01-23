На культуру не жалко! – В Хакасии на поддержку культуры в Алтайском районе республики выделили из местного бюджета… 505 рублей

Игорь Черных
 
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Глава Хакасии Валентин Коновалов. Фото из архива "КС"

Алтайский район республики Хакасия получит на государственную поддержку отрасли культуры на 2023 год в рамках регионального проекта «Творческие люди» из республиканского бюджета 505 рублей, Ширинский район – 1010 рублей, Бейский район – 1515 рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства Республики Хакасия, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Постановление подписал глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов. Всего в рамках этого «аттракциона неслыханной щедрости» республиканское правительство выделит своим районам и сельсоветам на поддержку отрасли культуры 8082 рубля.

Ранее “Континент Сибирь” сообщал, что Агентство политических и экономических коммуникаций провело анализ и опубликовало рейтинг эффективности управления регионами РФ за 2022 год. Согласно этого исследования худшей по эффективности управления стала Республика Хакасия.

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