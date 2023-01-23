В Кемерово судебная коллегия по административным делам областного суда удовлетворила иск экологических активистов по факту общественных слушаний о возобновлении строительства Крапивинской ГЭС. Общественные обсуждения признаны несостоявшимися. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Решение Беловского районного суда отменено, принято новое решение, которым признаны недействительным протокол общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по предварительному варианту материалов «Оценка воздействия на окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС на реку Томь», проведенных 26 февраля 2022 года, общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду – несостоявшимися»,- сказано в сообщении пресс-службы Кемеровского областного суда.

Основные претензии общественников относительно возобновления строительства Крапивинской ГЭС заключаются в разрушении экологии местности из-за отходов будущего энергетического комплекса, а также в необоснованном и неэффективном использовании бюджетных ресурсов. В настоящее время Кузбасс вынужден продавать излишки электричества за пределы региона по цене ниже рыночной, считают экологи.

Строительство ГЭС началось в 1976 году, однако в 1989 году проект был приостановлен, так как возникли проблемы с финансированием. На тот момент готовность объекта составила 50%. В феврале 2020 года ПАО «РусГидро» заключило договоренность с правительством Кемеровской области о завершении строительства гидроузла. Несмотря на это более информации относительно планов «РусГидро» участвовать в проекте не поступало. Однако уже осенью 2021 года о планах строительства заявило En+ Group, озвучив сроки ввода на 2026-2027 годы. Стоимость проекта оценивалась компанией в 20 млрд. рублей.

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