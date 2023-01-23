Узбекский авиаперевозчик займется рейсами Новосибирск-Ташкент

Новая авиакомпания из Узбекистана запустит рейсы из российских городов. Среди них — Новосибирск.

3 февраля отправится первый рейс из Новосибирска в Ташкент новой для России авиакомпании Panorama Airways. Чартерный рейс вылетит в 3 часа и 20 минут по местному времени. Стоимость билета самая низкая среди представленных на Aviasales.ru — от 13 275 рублей. Самолет приземлится уже через три часа полета. Рейсы будут выполняться самолётами Airbus каждую пятницу.

Авиаперевозчик в феврале также запустит рейсы из Минеральных вод и Казани. Ранее 23 декабря 2022 года был отправлен первый самолет из Москвы.

Авиакомпания Panorama Airways создана в 2021 году в рамках либерализации гражданской авиации Республики Узбекистан при поддержке президента страны. Первый коммерческий полет осуществлен 22 декабря 2022 года по маршруту «Ташкент – Ургенч – Ташкент». Базовый аэропорт — «Ташкент» имени Ислама Каримова.

Напомним, что в Республике Алтай создадут профильное министерство туризма. Инвестиции в отрасль составят около 45 млрд рублей.