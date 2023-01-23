Сибирские депутаты полемизируют с Кадыровым и Ургантом

Кто «задел» Рамзана Кадырова? Кто поддерживает отмену выборов мэра Новосибирска? Как связаны Анджелина Джоли и губернаторская кампания в Алтайском крае? Читайте в очередной сводке «Континента Сибирь» о делах и словах группы депутатов от Сибирского федерального округа в Госдуме.
- Официально пропустили все три дня пленарных заседаний первой недели весенней сессии члены фракции «Единая Россия» Александр Дроздов (Красноярский край), Дмитрий Савельев (Новосибирская область), Сергей Сокол (Хакасия), Артур Чилингаров (Тыва, Хакасия, Красноярский край). Савельев заявил, что едет на спецоперацию. Сокол уехал на фронт в октябре прошлого года, а в январе продлил контракт службы в «депутатском» подразделении БАРС «Каскад». 83-летний Чилингаров не был в ГД с начала октября.
- Олег Матвейчев («ЕР», Томская область, Кузбасс), который пропустил все осенние заседания ГД (с начала сентября по конец декабря), вышел с больничного.
- Игорь Антропенко («ЕР», Омская и Новосибирская области) приветствует переход к модели, в которой городом управляет конкурсный сити-менеджер, а не избранный населением мэр. Тема отмены голосования за главу города форсируется в Новосибирске в преддверии губернаторской кампании. Олег Матвейчев в интервью «Клубу Регионов» обратил внимание, что в экономически развитом (коммунистическом — «Континент Сибирь») Китае прямых выборов мэров тоже нет.
- Мария Прусакова (КПРФ, Алтайский край) запустила в телеграме опрос «Кто станет губернатором Алтайского края в 2023 году?». Среди кандидатов – Анджелина Джоли, Анжелика Глазкова, Леонардо Ди Каприо, Сергей Шнуров, Алла Пугачёва и Анастасия Волочкова. Победила Джоли, на втором месте депутат ГД Анжелика Глазкова (КПРФ, Алтайский край, Кузбасс, Республика Алтай, Тыва, Хакасия).
- Николай Новичков («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Томская область, Кузбасс) призвал признать Ивана Урганта иноагентом. Известный шоумен прокомментировал инициативу: «Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придёт в голову некоторым депутатам», — передаёт «Национальная служба новостей»
- Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил генералу Виктору Соболеву (КПРФ, Омская область), который в разговоре с РБК напомнил про армейские правила и сказал, что если солдат небритый, это его не красит. Кадыров в своём телеграм-канале назвал слова Соболева провокацией: «Видимо, генерал-лейтенант Виктор Соболев имеет очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав. Вот не было проблем в рядах наших бойцов, защищающих Родину от неонацистов, и бац! Появилась! Борода». После этого Соболев признал, что бороды в армии допустимы, но должны быть опрятными.