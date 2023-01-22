Новосибирские власти выдали разрешение на строительство одной из семи «концессионных» поликлиник

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство поликлиники №7 на улице Пролетарской в Октябрьском районе города, возводимой в соответствии с соглашением о государственно-частном партнёрстве между региональным минздравом и «Группой «ВИС».

Документация датируется 20 января, следует из данных, опубликованных на новосибирском муниципальном портале.

Срок действия разрешения на строительство поликлиники истечёт 9 сентября текущего года.

Как говорится в разрешении, площадь земельного участка, на котором строится объект, составляет 13 767 кв. м, а непосредственно площадь застройки – 3 052 кв. м. Медучреждение будет представлять собой пятиэтажное здание, один из этажей предполагается сделать подземным. Поликлиника рассчитана на 921 посещение в смену.

Как сообщала «Группа «ВИС» в октябре, строительство поликлиники на Пролетарской уже вовсю идёт. На тот момент её готовность составляла более 40%. Работы активно велись ещё на двух объектах, возводимых по концессии, – это поликлиники №2 по улице Татьяны Снежиной и №27 по улице Ереванской. Ещё четыре медучреждения — поликлиники №13, №16, №18 и №22 – находились на стадии работ нулевого цикла.

Напомним, что строительство семи поликлиник в Новосибирске в соответствии с соглашением о ГЧП между областным минздравом и «Группой «ВИС» (застройщик – входящее в группу ООО «Седьмая концессионная компания») предполагалось завершить ещё в 2020 году, но этот срок неоднократно переносился. На данный момент ввод медучреждений запланирован на 2023 год.

По данным концессионера, задержка в работах объясняется в том числе необходимостью перепроектирования объектов и пересмотра смет, что, в свою очередь, связано с изменением требований к проектам медицинских учреждений. В соответствии с этими требованиями пришлось, в частности, увеличивать площади поликлиник.

По данным на октябрь, стоимость всех семи медучреждений составляет 19,5 млрд руб.

В декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что в правительстве региона рассматривали возможности вывода части запланированных объектов из концессии. Однако сейчас, по его словам, власти намерены довести реализацию соглашения до конца в полном объёме.

Отметим, что в августе 2022 года минздрав Новосибирской области подавал иск к ООО «Седьмая концессионная компания» о взыскании 54,6 млн руб.