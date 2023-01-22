Треть районов Новосибирской области обошли экстремальные морозы

На этих выходных в Сибирь вернулись 30-градусные морозы, в некоторых регионах столбик термометра опустился за отметку в -40. «Континент Сибирь» выяснил, в каких районах Новосибирской области в воскресенье, 22 января, зафиксировали наименее низкие температуры.

По данным онлайн-сервиса Pogoda7.ru, днём 22 января в областном центре зафиксирована температура -25…-26 градусов.

Примерно такая же отметка фиксируется в большинстве районах региона, однако в ряде муниципальных образований температура воздуха в этот день оказалась существенно ниже.

Так, минимальная температура в Баганском районе в воскресенье составила -11 градусов (Мироновка), а в районном центре, Багане, — -15. В большинстве населённых пунктов района -14…-15 градусов мороза. -11…-13 в среднем зафиксировано также в Кыштовском районе.

На фоне холодов в регионе выделяется и Татарский район – в среднем там -10…-11 градусов. Такая же температура стоит в Усть-Таркском районе. Кроме того, -12…-13 градусов в Чановском районе, — 11…-13 – в Чистоозёрном районе.

Морозы обошли в воскресенье и Барабинский район — в большинстве поселений там -16…-17 градусов (за исключением посёлка Горка — там -24 градуса), Венгеровский район (-12…-14), Карасукский район (-14…-17), Куйбышевский район (-15…-17), Купинский район (-12…-15, при этом в деревне Искра — -26), Ордынский район (-14…-16), Северный район (-14…-16).

Стоит отметить, что утром в Искитимском и Маслянинском районах температура воздуха опускалась за отметку в -40 градусов, сейчас там -23…-25. В Ордынском районе в первую половину дня фиксировали -37 градусов, там потеплело до -22…-24.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», уже в понедельник, 23 января, в Новосибирской области будет -4…-9, местами до -14 градусов. Ночью ожидается -18…-23 градуса, местами -10…-15, по юго-востоку до -30. Дневная температура во вторник, 24 января, составит -8…-13 градусов. Ночью -13…-18, местами до -23.

Как сообщалось, на этих выходных в Новосибирскую область вернулись морозы за счёт антициклона из Якутии. Экстремальные холода пришли и в другие сибирские регионы.