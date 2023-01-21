Сильный мороз в Новосибирске в субботу 21 января обещает ещё больше усилиться к ночи. В других городах Сибири дела обстоят не лучше — в том числе на популярных зимних курортах, куда устремляются многие сибиряки на выходные. Кто же показал морозный «антирекорд» — «Континент Сибирь» узнал у Гидрометцентра России.

Относительно теплая для зимы неделя в Новосибирске резко сменилась морозными выходными. Сегодня, в субботу, температура воздуха днём в городе достигла -30 градусов, а ночью, по данным Гидрометцентра России, должна держаться в районе -34 градусов. Завтра днём новосибирцев ожидает потепление местами до -19.

В Алтайском крае, как обычно, теплее — сегодня днём в Барнауле было всего -24 градуса, правда, ночью температура, как обещает Гидрометцентр, должна опуститься до -35. Завтра барнаульцев вновь не будет мучить мороз и градусник покажет около -22.

Температурный «антирекорд» Западной Сибири этой ночью покажут Томск и Кемерово — здесь воздух охладится до -38 градусов. Зато завтра прогреется аж до -20, -21. Ну а в расположенном восточнее Красноярске ожидается самая низкая ночная температура -41 градус. К утру и вовсе похолодает до -43. Однако в течение воскресенья столбик термометра здесь поднимется на более приятную отметку -30.

Иркутян погода также не балует — этой ночью в Иркутске ожидается около -33 градусов, а в течение следующего дня температура понизится до -41.

Не самыми комфортными температурами встретили отдыхающих на этих выходных сибирские лыжные курорты. Так, на курорте Шерегеш в Кузбассе вечером в субботу, по данным gismeteo.ru, -26 градусов, завтра примерно так же: -23,-26 градусов. На горнолыжном курорте Танай Кемеровской области сейчас фиксируется температура -35 градусов, завтра утром -26, а днём температура обещает повыситься до -19.

Больше всего повезло на этих выходных омичам. Днём в субботу в Омске температура воздуха была всего -9 градусов, а ночью снизится до -12. В воскресенье потеплеет ещё сильнее — до -6 градусов.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай будет создано министерство туризма.