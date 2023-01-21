Признание мессенджера Telegram иностранным отменит его интеграцию с банками и ограничит передачу пользователями платежной информации посредством сети Интернет.

Роскомнадзор причислил популярный мессенджер Telegram к числу иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации, сообщили накануне в ведомстве изданию «Коммерсант». Уже с 1 марта на Telegram будет распространяться новый закон для иностранных мессенджеров о запрете интеграции со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также с банками.

Как известно, такие банки, как ВТБ и ПСБ, в настоящее время активно развивают банкинг через Telegram. Так, 19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка внутри своего чат-бота в Telegram, который даёт возможность проверять баланс и отправлять деньги через систему быстрых платежей. С началом действия нового закона может быть утрачена даже возможность отправки вспомогательных банковских сообщений.

«Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомним, что согласно принятым в прошлом году поправкам к закону «Об информации», внесенным в реестр иностранных мессенджеров сервисам с 1 марта 2023 года будет запрещено подключать службы денежных переводов. Также компаниям и структурам, выполняющим государственное задание, нельзя будет пересылать информацию о платежах, банковских счетах и личные данные.

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