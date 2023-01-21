ХК «Сибирь» вышел на 1 место в конференции «Восток»

Марина Цурмаст
 
Матч ХК
Болельщики на трибунах ЛДС "Сибирь". Фото: Михаил Периков

Хоккейный клуб «Сибирь» обыграл в домашнем матче «Металлург» и вышел на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Хоккеисты «Сибири» 20 января обыграли со счётом 4:2 магнитогорский «Металлург». Новосибирцам удалось забить первый гол в ворота соперника уже на 20-й секунде матча на домашнем поле (нападающий Александр Шаров). К концу 20-й минуты матча на счету команд было одинаковое число забитых шайб 2:2, а ставшиеся два гола в ворота магнитогорцев прилетели во втором периоде, — рассказали «Континенту Сибири» зрители матча.

Победу «Сибири» обеспечили, помимо Александра Шарова, Илья Морозов, Владимир Бутузов и Никита Коротков. По итогам встречи с «Металлургом» сибиряки вышли на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Отметим, что это уже четвертая подряд победа сибиряков в этом сезоне. В ближайший понедельник, 23 января, ХК «Сибирь» сыграет очередной матч турнира с хабаровским «Амуром».

Турнирная таблица с сайта ХК «Сибирь»

Напомним, ранее стало известно, что многофункциональную ледовую арену «Новосибирск Арена» поставили на кадастровый учет.

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