Региональные чиновники выберут главу Сузунского района Новосибирской области

Опубликован проект постановления о назначении конкурсной комиссии по выбору главы Сузунского района Новосибирской области. В нее вошли первые лица региона, в том числе министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Сформирован список членов комиссии, которые займутся отбором претендентов на должность главы Сузунского района Новосибирской области. Проект постановления опубликован на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Разработкой документа занимался заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов. Он же и вошел в состав комиссии.

Всего комиссия состоит из четырех человек. Помимо Клюзова в нее вошли первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова и министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив может войти в список членов комиссии по согласованию.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф.», — говорится в проекте постановления от лица губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Документ будет проходить согласование до 23 января 2023 года.

Ранее комиссия по выбору главы Сузунского района состояла из других лиц. В нее входили специалисты по работе с муниципальными органами и бывший глава района. Именно они назначили Лилию Некрасову на пост.

На данный момент обязанности главы Сузунского района занимает первый заместитель руководителя администрации Александр Осипов.

Напомним, что ранее в декабре 2022 года суд продлил арест главе Сузунского района Линии Некрасовой. Она обвиняется в фиктивном трудоустройстве супруга на должности в муниципальных предприятиях. Также Некрасовой инкриминируется халатность во время строительства очистных сооружений в районе.