«Пожалуйста, оставьте это место»: губернатор Красноярского края Александр Усс выбрал локацию для фото «к лицу»

На фоне слухов о ближайшей отставке губернатор Красноярского края Александр Усс сфотографировался рядом со слоганом «Пожалуйста, оставьте это место». Пост с фотографией уже набрал более 25 тысяч просмотров.

18 января в ТГ-канале «Борус» появился пост об официальном визите губернатора Красноярского края Александра Усса на подстанцию по зарядке электромобилей. Внимание общественности привлекло фото — глава региона сфотографирован на фоне текста «Пожалуйста, оставьте это место».

Также публикация сопровождена философской цитатой Усса на встрече: «Ведь что первичнее: курица или яйцо? Если нет зарядок — не покупают автомобили. Ну а инвесторы думают, раз нет достаточного спроса, зачем строить станции? 51 новая станция — это серьёзное вложение. И мы надеемся, что количество автомобилей на электродвигателях прирастёт».

«И ни редактор Боруса, ни медиаменеджеры корпорации «Россети», ни конечно пиарщики губернатора не обратили внимания на это курьезное фото. Деньги «уплочены по прайсу», а команды думать не было», — поделился мнением в своем ТГ-канале бывший глава управления наружной рекламы мэрии Красноярска Алексей Аксютенко.

А тем временем Сергей Пономаренко, вице-губернатор Красноярского края, отвечающий за имидж главы региона, шлëт вот такие сигналы. У него всë отлично! Может, когда хочет.

Напомним, что вокруг Александра Усса череда громких скандалов, связанных с уголовными делами на членов его семьи. Так, в январе 2023 года зять Усса отправлен под суд за создание ОПГ и нелегальную рубку леса. А задержанный в октябре 2022 года в Италии сын Артем попросился на Родину, в Россию. В России на младшего Усса также заведено уголовное дело. Эксперты предрекают ближайшую отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края.