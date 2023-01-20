Глава сибирского региона может войти в совет директоров АО «ГЛОНАСС»

Стал известен список претендентов от государства в совет директоров и ревизионную комиссию АО «ГЛОНАСС». Среди них губернатор из Сибири.

18 января председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов для избрания в качестве представителей федеральных властей в совет директоров и ревизионную комиссию АО «ГЛОНАСС».

Среди претендентов на должность оказался глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Ранее до своего назначения врио губернатора Хорохордин работал в НП «ГЛОНАСС».

В список кандидатов вошли еще 13 человек: первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, замглавы минтранса РФ Дмитрий Баканов, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, заместитель главы минцифры РФ Андрей Заренин, первый замглавы ФСБ Андрей Ивашко, замглавы минпромторга Альберт Каримов, референт Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Михаил Моргунов, гендиректор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, замгендиректора «Государственной транспортной лизинговой компании» Андрей Старков, замгендиректора РЖД Евгений Чаркин, первый замглавы МЧС Александр Чуприян, замглавы минпромторга Василий Шпак и замминистра внутренних дел Виталий Шулика.

Олег Хорохордин в 2019 году назначен врио главы Республики Алтай, выбран в этом же году губернатором Республики, полномочия истекают в 2024 году. С 2012 по 2019 годы работал в совете НП «ГЛОНАСС», параллельно числился заместителем руководителя Секретариата заместителя председателя правительства РФ. До этого работал на разных должностях в Росимуществе и Аппарате полпреда в ЦФО. На Алтае преимущественно работал в ООО «Торговый дом «Алтайэнергострой». Обучался по программам экономики и государственного и муниципального управления в Алтайской академии экономики и права. Кандидат социологических наук. Родился в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края.

Напомним, что ранее Республика Алтай заняла 78 место среди регионов РФ по эффективности управления.